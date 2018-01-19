Galatasaray taraftarından Arda Turan pankartı

Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan Arda Turan için Galatasaray taraftarı özel bir pankart hazırladı.

Başakşehir’e transfer olduktan sonra Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Arda Turan için yeni bir pankart yapıldı.

Galatasaraylı bir grup taraftar, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı vurgusuyla altyapıdan yetişen oyuncularına sitem etti.

Hazırlanan pankartta, “Abisi Emre, kankası Acun. Sen bizim için artık yoksun koçum” ifadeleri yer aldı.

Giresunspor taraftarı ise Başakşehir’le oynanan maçta “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” pankartını açmıştı.

Giresunspor taraftarından Arda Turan`a ilginç gönderme! Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Giresunspor taraftarının Arda Turan için hazırladıkları pankart maçın önüne geçti... İlgili Haberi Oku