Fenerbahçe’nin genç kalecisi Gürkan Hervenik Çaykur Rizespor´da

TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki kalecisi Gürkan Hervenik'i transfer etti.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçeli kaleci 20 yaşındaki Gürkan Hervenik ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş alt yapısında yetişen ve Kasımpaşa ile son olarak Fenerbahçe genç takımlarında forma giyen Gürkan Hervenik, yeşil mavili kulüple anlaşma sağladı.

Yeşil mavili kulüple 4.5 yıllık sözleme imzalayan Hervenik, takımla birlikte çalışmalara başladı.

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