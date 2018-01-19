‘Fenerbahçe’de Robin van Persie krizi sona erdi’ iddiası

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin, Hollandalı yıldızı Robin van Persie ile sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de Robin van Persie krizi sona erdi.

Gazete Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre; Fenerbahçe, Robin van Persie ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper lig’de 2 maça çıkan Robin van Persie, gol atamadı. Sözleşmesi Mayıs 2018’de sona erecek olan Robin van Persie, o süreyi beklemeden Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı ve sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

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