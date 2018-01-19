Fenerbahçe’de Başkan Adayı Ali Koç’tan Alex de Souza sürprizi

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç projelerinden bahsederken özel bir video da yayınlandı. Videoda "vefa" başlığı altında Alex de Souza'nın görüntülerine yer verilmesi dikkat çekti. Galatasaray derbisi öncesi Twitter'de özel bir video hazırlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara atılan gollerden oluşan videoda Alex de Souza'ya yer vermemişti

Fenerbahçe’de mayıs ayında düzenlenecek olan Genel Kurul’da başkanlığa adaylığını koyan Ali Koç, Kalamış’ta taraftarlar ve üyeler ile bir araya gelerek projelerinden bahsetti. Toplantıda özel bir video da paylaşılırken “vefa” başlığı altında Alex de Souza’nın görüntülerine yer verildi. Ali Koç’un başkan seçilmesi halinde Alex de Souza için bir jübile maçı düzenleyeceği belirtiliyor.

‘KULÜBÜN GERÇEK SAHİBİSİNİZ’

İşte Ali Koç’un konuşmasından öne çıkanlar: “Mali açıdan gelirlerimiz düşüyor, giderlerimiz düşüyor, çok ama çok yüksek maliyetli borçlanma ile karşı karşıyayız. Genel kurulumuza konsodile rakamların sunulması gerektiği açıkça belli ediliyor. Günahıyla, sevabıyla hepimiz bundan sorumluyuz ve talep etmeliyiz. Sizler bu kulübün gerçek sahiplerisiniz.”

“Kulübümüze ve başkanımıza olan bağlılığımı, konuya objektif olarak bakan kimsenin sorgulamayacağını düşünmüyorum. Kendim için yapmayacağım birçok şeyi kulübüm için yaptım. Benim en önemli karakteristiğim, sadakatimdir. Bundan dolayı karşınızdayım. Yakın zaman başkanımızın artık Yargıtay kararı ve sonucu bizim için önemli değil diye bir açıklaması da oldu.”

Fenerbahçe`den Alex`siz derbi özel videosu! Galatasaray derbisi öncesi Twitter'de özel bir video hazırlayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılılara atılan gollerden oluşan videoda Galatasaray'a 9 gol kaydeden Alex de Souza'ya yer vermedi. İlgili Haberi Oku

‘BEN YÖNETİMDEYKEN STADIN ETRAFINDA KUYRUK VARDI’

“Taraftar ve kulüp arasındaki iletişimsizlik sürüyor. Bu iklim tribündeki sayıya yansıyor, kombine satışına etki ediyor. Ben yönetimdeyken, stadın etrafında kuyruk vardı, insanlar loca alabilmek için hava parası veriyordu. Kulübümüz doğru planlama ve stratejik bakış açısından uzak, kısa vadeli faaliyetlerini sürdürmektedir. Şubat ayı itibariyle sahaya iniyoruz ve taraftarlarımızla bir araya geleceğiz. Süre ilerledikçe tek tek projelerimizi paylaşacağız, basınla paylaşacağız.”

Ayrıca Fenerbahçe’de başkan adayı olmak için 200 imzanın yeterli olduğunu söyleyen Koç, ”İmza için ürkenler olabilir. Tribüne çocuğunuzla gelip, kombinenizin iptal edildiğini, kara listede olup olmadığınızı görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum. Ürkmekte haklı olanlar olabilir, biz bunu deşifre etmiyoruz, üye sırasına göre koyuyoruz. Belki rakamları verebiliriz. Bu imza kampanyasına çok önem veriyorum, inandığınıza inanıyorum. Aday olmak için 200 imza yetiyor” şeklinde konuştu.

ALEX’SİZ VİDEO TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe, 21 Ekim 2017’de sosyal medya hesaplarından Galatasaray derbisine özel bir video paylaşmış, sarı-lacivertlilerin derbide attığı gollerden oluşan özel videoda Galatasaray'a karşı 9 gol kaydeden Alex de Souza'nın yer almaması taraftarların gözlerinden kaçmamıştı. Alex, Beşiktaş'a 13, Galatasaray'a 9 ve Trabzonspor'a ise 5 gol kaydetmişti. Başta Telekom Stadı'ndaki ilk derbide 90'ıncı dakikada gelen kafa golü olmak üzere birçok kez derbilerde skoru değiştiren efsane futbolcunun ‘unutulması' büyük tepki görmüştü.

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