Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic: ‘Genel olarak her şey iyiydi’

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, iki gün önce Panathinaikos karşısında zor bir maç oynadıklarını ama buna rağmen Anadolu Efes’e karşı güzel bir galibiyet aldıklarını ve takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

THY Euroleague'in 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Anadolu Efes'i 89-84 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, “Bu hafta çift maç haftasıydı. En önemli şey de enerji. İki gece önce Panathinaikos'a karşı çok enerji tükettik. O yüzden daha fazla oyuncudan faydalanmamız lazımdı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman`dan Fenerbahçe taraftarına küfür tepkisi Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maç esnasında Fenerbahçe taraftarının kendisine küfür ettiğini söyleyerek, “Fenerbahçe taraftarının yaptığı bu terbiyesizliğin kararını kim verecek merak ediyorum” dedi. İlgili Haberi Oku

Çok kötü başladık maça. Daha sonra güzel reaksiyon gösterdik. Ritim yakaladık ve topu hem hücum hem de savunmada iyi kullandık. Sonrasında da çok iyi devam ettik. Savunmamız da bire birde olması gereken seviyedeydi. Genel olarak her şey iyiydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlara desteği için teşekkür ediyorum. Anadolu Efes'e de bundan sonrası için başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. THY Euroleague | Anadolu Efes 84-89 Fenerbahçe Doğuş | Türk derbisinde kazanan Kanarya! THY Euroleague'de normal sezonun 19. haftasında Fenerbahçe Doğuş, İstanbul derbisinde Anadolu Efes'i deplasmanda 89-84 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Efes ise bu sezon Avrupa'da 14. kez yenildi. İlgili Haberi Oku