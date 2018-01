EURO 2024 adaylık sloganımız: ‘Birlikte paylaşalım’

Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı.

Türkiye’nin adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü EURO 2024 için hazırlanan logo ve slogan, Riva’da bulanan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Türkiye’nin Euro 2024 sloganı ‘Birlikte paylaşalım’ oldu.

Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yer aldı.

Recep, Didem, Arif, İpek, Muhayer, Ömer Faruk, Barış ve daha niceleri… Gelecek onların ve Türkiye, Euro2024’e ev sahipliği yapmaya hazır! Gelin, bu heyecanı #BirliktePaylaşalım! pic.twitter.com/BF3sBz23qf — Birlikte Paylaşalım (@turkeyforeuro24) 19 Ocak 2018

OSMAN AŞKIN BAK: ”HER ŞEYİMİZLE ARKASINDAYIZ”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ”2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı, logo ve slogan tanıtımı için bir aradayız. Heyecanlıyız, mutluyuz çünkü yaptığımız tesisler bizleri gururlandırıyor. Şu an yapılan stadyumları ve standartları görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi… Özellikle futbolun her kademesinde bulunmuş bir lider. O da bunu çok istiyor. Bu noktadaki desteği tam. Sayın Başbakanımız, aynı şekilde 2024 adaylığını yürekten destekliyor. Hükümet olarak bizler, her şeyimizle bunun arkasındayız. Çünkü bu güzel ülkemize ve büyüyen gelişen Türkiye’ye böylesine bir organizasyon çok yakışır. O yüzden ben bu çabalarda bu kampanyada her noktada futbol federasyonuyla beraber hareket ediyorum. Bugün de sloganımızı paylaşıyoruz.

‘Birlikte paylaşalım’ Evet, bizler geleneklerimizde genlerimizde var. Paylaşmayı severiz. İnsanları misafir etmeyi severiz. Onlara en iyi ikramları yapmayı ve mutlu etmeyi severiz. Bu genlerimizde var. 30’un üzerinde stadyum yapıldı. Daha da yeni stadyumlar yapacağız. Akhisar bitti, birçok stadyum bitmeye ve yenilenmeye devam ediyoruz. Diyarbakır bitecek, Adana bitecek ve bunların seferberliğini sayın Cumhurbaşkanımız başlattı. Tesis seferberliği başlattı” dedi.

DEMİRÖREN: ”GELİN FUTBOL BAYRAMINI BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, ”Hedefimiz Avrupa futbol şampiyonları tarihinde unutulmaz bir an yaşatmak. Bundan sonra ihtiyacımız olan tek şey milli ruhumuz. 2024 için kenetlenmeye ihtiyacımız var. Birlikte hareket ettiğimizde başaramayacağımız şey yok. Bunu en son bize Ampute Milli Takımı’mız gösterdi. O gün stadı dolduran 42 bin kişi futbol aşkımızın simgesi oldu. Biz de 2024 tanıtım elçisi olarak Ampute Milli Takımı’nı Barış Telli’yi seçtik. Logomuzda heyecanımızı arttıran kalp, peşinden herkesi koşturan futbol topu, ay-yıldızımız ve 2024’ü temsil eden ’24’ var. Sloganımız belli, ‘Gelin futbol bayramını birlikte paylaşalım’. Hepinize sevgiler sunuyorum” ifadelerini kullandı.