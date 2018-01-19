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Ertuğrul Sağlam’a İran’da coşkulu karşılama

İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşmaya varan ve dün akşam Tebriz şehrine giden Ertuğrul Sağlam'ı karşılamaya gelen taraftarlar havalimanında izdihama neden oldu.
13:1719 Ocak 2018
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Ertuğrul Sağlam’a İran’da coşkulu karşılama

İran’ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalamak için şehre giden Ertuğrul Sağlam, Uluslararası Tebriz Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Tebriz’de yüzlerce taraftar tarafından karşılanan Ertuğrul Sağlam’a büyük sevgi gösterisi vardı. Yaşanan izdiham sonrası omuzlara alınan Sağlam, taraftarın ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

Traktör Sazi’nin istenen noktada olmadığını belirten Sağlam, “Takımın iyi gitmediğini ve taraftarın alınan sonuçlardan memnun olmadığını biliyorum. Birbirimize destek vermeli ve takımı daha üst basamaklara çıkartmak için çabalamalıyız.” dedi.

18 Ocak 2018 ÖZEL | Ertuğrul Sağlam anlaşmanın detaylarını SKOR'a açıkladı Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam, İran ekibi Tractor Sazi ile prensip anlaşmasına vardı. İlgili Haberi Oku

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ertuğrul sağlam iran Tractor Sazi
Son güncelleme: 13:19 | 19.01.2018
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