Ertuğrul Sağlam’a İran’da coşkulu karşılama

İran Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşmaya varan ve dün akşam Tebriz şehrine giden Ertuğrul Sağlam'ı karşılamaya gelen taraftarlar havalimanında izdihama neden oldu.

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