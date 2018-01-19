Cenk Tosun’dan Emre Belözoğlu açıklaması: ‘Bu sözlerine şaşırdım’

Everton'a transfer olan Cenk Tosun dün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Başakşehir formasını giyen ve bir dönem Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'la çalışan Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili soru damgasını vurdu.

Everton’a transfer olan Cenk Tosun dün bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin karşısına çıkan Milli futbolcu hem yeni takımıyla ilgili düşüncelerini anlattı hem de soruları yanıtladı.

En dikkat çekici soru Emre Belözoğlu hakkındaydı.

Tivibuspor’da Nihat Kahveci’ye konuşan Belözoğlu, Cenk Tosun’un transferini değerlendirirken Everton’ın Teknik Direktörü Sam Allardyce’la ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Cenk’in İngiltere’ye gitmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Emre Belözoğlu “Yabancı kuralıyla beraber oyuncularda bir öz güven kaybı olmuştu. Çok genç yaşta bırakanlar oldu. Şu an oyuncuların yurt dışına gitmesi bizim dönemden daha kolay olduğunu düşünüyorum” demişti.

Cenk ile yan yana A Milli Takım’da oynadıklarını hatırlatan Belözoğlu, “Çok profesyonel ve takımdaşlığı yüksek bir oyuncu. Kendini diğerlerinden yüksek ya da alçak görmüyor. Kendini sürekli geliştirmek istiyor” diye konuşmuştu.

Cenk Tosun’u Everton’ın Teknik Direktörü Sam Allardyce konusunda da uyaran Emre Belözoğlu, “İngiltere’de çok temas var ama Cenk’in gol vuruşu çok iyi. En büyük handikabı hocası. Sam Allardyce benim de hocamdı Newcastle’da. 1.5 sene çalıştık. Forveti yalnız bırakan ve beslemekten uzak bir futbol sistemi var” şeklinde konuşmuştu.

Bir İngiliz gazeteci Emre Belözoğlu’nun Allardyce’la ilgili bu açıklamasını Milli futbolcuya sordu.

LiverpoolEcho’da yer alan habere göre Soruya ‘Ben bu şekilde düşünmüyorum’ yanıtını veren Cenk Tosun sözlerine şöyle devam etti:

“Dürüst olmak gerekirse bu sözlere çok şaşırdım. Emre’yle özel olarak konuşmuştum. Bana Sam Allardyce’ın yönetiminde oynamamanın benim için harika bir fırsat olacağını söyledi.”

Cenk Tosun: `Tam İstanbul`a dönüyordum...` İlgili Haberi Oku