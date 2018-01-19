Cenk Tosun: ‘Tam İstanbul’a dönüyordum…’

Cenk Tosun, Everton ile Beşiktaş arasındaki pazarlıkların beklediğinden daha uzun sürdüğünü belirterek, "Londra'da bekliyordum ve İstanbul'a dönmeme 1-2 gün kalmıştı ki başkan arayıp, transfer görüşmesi yapabileceğimi söyledi" dedi.

Everton’un yeni transferi Cenk Tosun, İngiliz Liverpool Echo’ya özel bir röportaj verdi. Golcü futbolcu, Beşiktaş ile Everton’ın transfer görüşmelerini sürdürürken yaşadıklarını anlattı.

“Kulüpler görüşürken ben Londra’da transfer için beklemeye geçmiştim” diyen Cenk sözlerine şöyle devam etti:

“Yılbaşını Londra’da geçirmeyi planlamıştım ancak transfer işleri çok süre aldı, açıkçası beklediğimden uzun sürdü. Artık geri dönmeme bir ya da iki gün kalmıştı ki Başkan beni aradı ve Everton ile görüşmeye başlamak üzere Liverpool’a gitmem gerektiğini bildirdi.”

Cenk Tosun kariyerinde yaşadığı bu değişimin kendisi için en zor yanının Beşiktaş taraftarından ayrılmak olduğunu da ifade etti.

Milli futbolcu, “Herkes benim ne kadar büyük bir Beşiktaş taraftarı olduğumu iyi bilir. Beşiktaş çocukluğumdan beri taraftarı olduğum takımdır. Bu yüzden de ayrılmam çok zor oldu. Bugün buradaysam bunda Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarının büyük payı var” ifadelerini kullandı.

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