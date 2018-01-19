SON DAKİKA | Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Konyaspor, Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor, Beşiktaş'ın rakibi ise Gençlerbirliği oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlandı. Bu turdaki en büyük sürprizi Süper Lig’in liderini kupanın dışına iten Giresunspor yaptı. Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Nefeslerin tutulduğu maçların ardından sıra çeyrek final eşleşmelerine geldi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılan kura çekimine, son 16 turunda başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile TFF yetkilileri katıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor

Atiker Konyaspor – Galatasaray

Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe

Beşiktaş – Gençlerbirliği

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Beşiktaş – Gençlerbirliği / Akın Çorap Giresunspor – Fenerbahçe

Atiker Konyaspor – Galatasaray / Teleset Mobilya Akhisarspor – Kayserispor

İLK MAÇLAR 30-31 OCAK VE 1 ŞUBAT

Seribaşı uygulamasının olacağı kura çekiminde çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra muhtemel yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk karşılaşmaları, 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat’ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir’de yapılacak.

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