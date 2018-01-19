CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Kupa çeyrek final, yarı final kura çekimi…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları tamamlandı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final kura çekimleri gerçekleştirilecek. Futbolseverler kupa kura çekiminin canlı izlemek istiyorlar. Peki Türkiye Kupası kura çekimleri saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenebilecek

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