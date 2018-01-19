CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Kupa çeyrek final, yarı final kura çekimi…
Giresunspor’un sürprizi ile biten son 16 turunun ardından sıra Türkiye Kupası çeyrek final kurasına geldi. Seribaşı uygulaması olacak kura çekimleri saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek araştırılıyor. Çeyrek final maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Haberimizden Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı izleyebilirsiniz. Peki kupa kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Hangi kanaldan canlı izlenebilecek?
TÜRKİYE KUPA ÇEKİMLERİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, 19 Ocak Cuma günü saat 15:00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapılacak. Kura çekimi A SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak. Kurada çeyrek final ve yarı final müsabakaları belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, yarın saat 15:00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
SERİ BAŞI TAKIMLAR: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Akhisarspor
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: Gençlerbirliği, Konyaspor ,Kayserispor, Akın Çorap Giresunspor