CANLI İZLE: Anadolu Efes Fenerbahçe Doğuş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Euroleague 19. hafta…

Anadolu Efes Fenerbahçe Doğuş basketbol maçını canlı izlemek isteyen sporseverler Eurolegue'deki Türk derbisinin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak araştıryor. Euroleague'de 13. galibiyetin peşinde olan Fenerbahçe, son maçında Panathinaikos’u ağırladı ve karşılaşmadan 67-62 galip ayrıldı. Oynadığı 18 maçta 5 galibiyet almayı başaran Anadolu Efes ise CSKA Moskova’ya deplasmanda 110-79 ile kaybetti. Anadolu Efes Fenebahçe Doğuş maçını canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki temsilcilerimizin THY Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Anadolu Efes Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izleme yolları haberimizde. Temsilcilerimiz bu akşam Sinan Erdem Salonu'nda karşılaşacak. Euroleague’in son şampiyonu Fenerbahçe geçtiğimiz 19 karşılaşmada 12 galiyet sevinci yaşarken, diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise 5 karşılaşmada sahadan galip ayrıldı. İşte nefes kesecek Anadolu Efes Fenerbahçe Doğuş Euroleague maçının canlı izleme yollarını, saatini ve kanalını öğrenebilirsiniz.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENECEK?

Fenerbahçe Doğuş, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 19. maçında diğer temsilcimiz Anadolu Efes’e konuk oluyor. 19 Ocak Cuma günü 20:30’te Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Carmelo Paternico (İtalya), Anne Panther (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek. Aşağıdaki linkten maçı canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE!

Bu sezon Euroleague'de oynadığı 18 maçta 5 galibiyet elde eden Efes, EuroLeague'de son maçında CSKA Moskova'ya deplasmanda 110-79 ile kaybetti. Bu müsabakada Brock Motum 19, Zoran Dragic 11, Vladimir Stimac ise 10 sayı üretti. Euroleague’deki son maçında Panathinaikos'u ağırlayan Fenerbahçe ise karşılaşmadan 67-62 galip ayrılarak 12. galibiyetini elde etti.

EUROLEAGUE’DA 9. KEZ KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Daha önce Euroleague’de 9 kez karşılaşan iki güçlü ekibin maçlarında Fenerbahçe Doğuş 8 galibiyet elde etti. Bu sezon EuroLeague'in 3. haftasında rakibi Anadolu Efes’i Ülker Spor Salonu'nda ağırlayan Fenerbahçe Doğuş mücadeleyi 81-70 kazanmıştı.

ANADOLU EFES’TE SON DURUM

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı 15 maçta 10 galibiyet ile sekizinci sırada tamamlayan Anadolu Efes, son lig maçında Galatasaray Odeabank'ı 76-68 yendi. Bu mücadelede Bryant Dunston 18 sayı buldu. Mavi-beyazlı ekipte Doğuş Balbay, sakatlığı nedeniyle 8. haftadan beri forma giyemiyor, Berk Demir ise ilk EuroLeague maçına 18. haftada çıktı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUMFenebahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son maçta İstanbul BBSK takımını deplasmanda 70-83 mağlup etti. Bu mücadeleyi Nicolo Melli 12, Melih Mahmutoğlu ise 11 sayıyla tamamladı. Fenerbahçe Doğuş, ligimizde 15 maç sonunda elde ettiği 13 galibiyetle birlikte ilk yarıyı lider bitirdi. Sol el tarak kemiğinde kırık bulunan Fenerbahçe Doğuş'un başarılı oyuncusu James Nunnally'nin tedavisi sürüyor. Maccabi maçında ayak bileğinden sakatlanan Nikola Kalinic’in, takım çalışmalarına önümüzdeki hafta katılması planlanıyor.