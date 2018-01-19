Bursaspor’un yeni transferi Gheorghe Grozav: ‘Savaşmak için buradayım’

Bursaspor, yeni transferi Gheorghe Grozav için imza töreni düzenledi. Rumen oyuncu ise "Takımdaki yerim için, savaşmak için buradayım. Bundan korkum yok. Bunu herkes görecek" dedi.

Bursaspor, daha önce her konuda anlaşma sağladığı Romanya A Milli Takımı’nın orta alan oyuncusu Gheorghe Grozav ile Özlüce Tesisleri’nde 2 yılı opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Ademoğlu katıldı. Ademoğlu yaptığı konuşmada, “Bursaspor’un sezon başında hocamızla başlayan transfer sürecinde yönetim olarak kaliteli isimleri kadromuza dahil ettik. Hocamız ‘Sezon ortası transferleri önemli olmalı ve direkt takıma katkı vermeli’ dedi. ‘Yapılacak transferler kadromuzu güçlendirmeli’ şeklinde uyarıları oldu. Biz de bu konuda hocamızla birlikte hassasiyetle yapılan çalışma sonrasında bu transfer gerçekleşti. Gheorghe Grozav, Karabükspor ve Romanya A Milli Takımında oynayan oyuncudur. Bu transferin kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘ALİ KOÇ İLE SOHBET ETTİK’

Ali Koç’un açıklamalarıyla ilgili olan soruya cevap veren Ademoğlu, “Ali Koç ile yapılan toplantıya başkanımızla birlikte ben de katıldım. Ali Koç yaptığımız görüşme sonrasında, ‘Türkiye’de böyle başkanlar kaldı mı? diye’ övgü dolu sözler söyledi. Bursaspor Kulübü olarak TOFAŞ grubuyla çalışmalarımız devam ediyor. Transfer sezonu bu ay sonuna kadar devam edecek. Njieryalı bir oyuncu ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bursaspor’un menfaatleri doğrultusunda en iyisini yapacağız” diye konuştu. Türkiye Kupası`nda son 16 turu tamamlandı! İşte seribaşı takımlar Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 19 Ocak'ta çekilecek kura öncesi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor seribaşı takımlar oldu. İlgili Haberi Oku

GHEORGHE GROZAV: “ÇOK HEYECANLIYIM”

Bursaspor’un yeni transferi Gheorghe Grozav ise “Herkese teşekkürler. Burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Şehir ve taraftarlarla ilgili güzel şeyler duydum. İyi şeyler yapmak istiyorum. Bu büyük ailenin bir parçası olduğum için mutluyum” dedi.

‘SAVAŞMAK İÇİN BURADAYIM’

Takımdaki bütün oyuncularını tanıdığını belirten Rumen oyuncu, “İnternette araştırdım. Hocamızla ilgili bilgiler aldım. Takımla birlikte iyi şeyler yapabilirim. Burada mutluyum. Kalabilmek için kendimi kanıtlamalıyım. 6 ay benim için test gibi olacak. Bu testi başarı ile geçirip 2 yıl daha kalabilirim. Böyle çekişmeli olması çok güzel. Takımdaki yerim için, savaşmak için buradayım. Bundan korkum yok. Bunu herkes görecek. Karabükspor ile ligin ilk yarısını sonuncu bitirdik. Ancak orada futbol harici problemler vardı. Onları konuşmak istemiyorum. Başakşehir maçına değil ama Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyebilirim” ifadelerini kullandı. Le Guen `Joker` istiyor İlgili Haberi Oku