Brezilya efsanesi Pele’den kötü haber

77 yaşındaki futbol efsanesi Brezilyalı Pele, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya ve dünya futbolunun efsanesi Pele’nin, evinde baygınlık geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

77 yaşındaki efsane, hafta sonu Londra’da Futbol Yazarları Derneği tarafından verilecek yemeğe katılması bekleniyordu.

3 Dünya Kupası kazanan tek futbolcu olan Pele’nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Futbol Yazarları Derneği, aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırılan Pele’nin kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Doktor kontrolünde bulunan Pele’nin durumunun çok ciddi olmadığı ifade edildi. Pele son yıllarda böbrek ve prostat sorunlarıyla uğraşıyordu.

21 yıllık futbol kariyerinde 1363 maça çıkan ve 1281 gol atan efsane, Brezilya formasıyla çıktığı 91 maçta 77 gol atma başarısı gösterdi.

1958, 1962 ve 1970 yılları arasında Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Pele, FIFA tarafından Yüzyılın Futbolcusu seçimişti.

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