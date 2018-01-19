Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, Tosic’in doğum günü kutlandı!

Beşiktaş, Antalyaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Akşam antrenmanından sonra 33 yaşını dolduran Dusko Tosic'in doğum günü kutlanırken Tosic'e pastasını Domagoj Vida yedirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 18’inci haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11:00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Antalya’ya gidecek.

TOSIC’IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan takımın savunma oyuncularından Dusko Tosic’in doğum günü, antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında Tosic’e mutluluklar diledi. Tosic’e takımın yeni stoperi Domagoj Vida’nın pasta yedirmesi ise ilginç bir görüntü olarak öne çıktı. Orkan Çınar Konyaspor`a kiralandı Beşiktaş'ın genç futbolcusu Orkan Çınar, Atiker Konyaspor'a transfer oldu. Genç oyuncu, Konyaspor'a 6 aylığına kiralandı. İlgili Haberi Oku