Bayern Münih, Goretzka transferini açıkladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih transfer ataklarına devam ediyor. Bavyera ekibi son olarak Schalke 04'ün parlayan yıldızı Goretzka'yı gelecek sezondan itibaren olmak üzere kadrosuna kattı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.Kış transfer dönemini oldukça etkili geçiren Bayern'de çalışmalar sürüyor. Bavyera ekibi Hoffenheim'dan kadrosuna dahil ettiği forvet Wagner'den sonra Schalke 04'ten Leon Goretzka'yı transfer etti.
Schalke 04 menajeri Christian Heidel'in yaptığı resmi açıklamada, Goretzka'nın sezon sonundan itibaren Bayern Münih'te forma giyeceği ifade edildi. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni sezonla birlikte Münih'te yer alacağı aktarıldı.