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Aziz Yıldırım stada dönüyor!

Sezonun ilk yarısında aldığı cezalar nedeniyle takımı statta izleyemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım şeref tribünündeki yerine geri dönüyor.
07:1719 Ocak 2018
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Aziz Yıldırım stada dönüyor!

Sezonun ilk yarısında aldığı cezalar nedeniyle takımı statta izleyemeyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Göztepe maçıyla birlikte şeref tribünündeki yerini alacak.

Deplasman maçlarında dahi takımı yalnız bırakmayıp, kamp yapılan otellerde maçları izleyen Yıldırım, bu kez statta oyunculara destek verecek.

Cumartesi günü Ülker Stadı'ndaki kritik Göztepe mücadelesine taraftarların da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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Etiketler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe göztepe
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