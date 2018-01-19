Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ: ‘Fenerbahçe´yi elemek istiyoruz’

Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Fenerbahçe´yi en iyi şekilde ağırlayıp elemek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Akın Çorap Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, sarı-lacivertli ekibi Giresun´da ağırlamanın çok gururlu bir tablo olduğunu ifade etti.

Başkan Bozbağ, “Biz Giresunspor olarak Fenerbahçe´yi elemek istiyoruz. Bu şehir bunları hak ediyor. İnşallah maç ve atmosferi çok güzel olacak. Fenerbahçe´yi Giresun´da çok iyi ağırlayacağız. Güzel bir maç olması en büyük dileğim. Giresunspor her zamanki gibi haddini bilerek oynayacak. Bundan sonrası da sahada forma giyecek oyunculara kalacak. Her zaman söylüyorum, Giresunspor şehrimizin tanıtımında önemli bir marka. Fenerbahçe maçında şehrimizi en iyi şeklide temsil edeceğimizin bilinmesini istiyorum” dedi. SON DAKİKA | Türkiye Kupası`nda çeyrek final kuraları çekildi Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından çeyrek final kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Konyaspor, Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor, Beşiktaş'ın rakibi ise Gençlerbirliği oldu. İlgili Haberi Oku