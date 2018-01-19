19 Ocak transfer gündemi: Beşiktaş, Fenerbaçe, Galatasaray, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Transfer döneminin sonlarına yaklaşırken taraftarlarını gözü kulağı son dakika transfer haberlerinde. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını genişletecek mi? Beşiktaş ve Trabzonspor birer transfer gerçekleştirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ise henüz bir ses yok. İşte 19 ocak son transfer dedikoduları ve son dakika transfer açıklamaları.

Siyah-beyazlılar kadrosuna Beşiktaş forvet daha katmak istiyor. Galatasaray'da teknik kadro güçlendirilirken henüz bir transfer yapılmış değil. Fenerbahçe'de ise Van Persie'nin ayrılmasına rağmen yabancı sayısı 14. Trabzonspor ise aradığı sol beki buldu. İşte 19 Ocak transfer gündemi…

TAVARES’TEN AÇIKLAMA

Savunmanın soluna bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren ve seçimin ardından harekete geçecek olan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı Junior Tavares'ten sarı-kırmızılılar hakkında bir açıklama geldi.

Ülkesinde basına transferiyle ilgili konuşan 21 yaşındaki sol bek, Galatasaray ihtimalinin sorulması üzerine, “Şu an Sao Paulo'nun oyuncusuyum. Bazı teklifler oldu ama daha önce söylediğim gibi sözleşmem devam ediyor” dedi.

Transferin yalnızca kendisine bağlı bir süreç olmadığını belirten Tavares bu sezon Sao Paulo formasıyla 23 maça çıktı ve 3 asiste imza attı. Galatasaray ve Sao Paulo'nun oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Terim'in, Taffarel ile birlikte onay verdiği ismin transferinde nihai karar seçimden sonra verilecek.

NOVAK KAP’A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Çek savunmacı Filip Novak’ı renklerine bağladığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer sözleşme detaylarını da açıkladı. 2.5 yıllık anlaşma sağlanan Novak, bu sezonun kalan bölümü için 430 bin Euro, gelecek iki sezon için ise 860 bin Euro kazanacak.

HEDEF ÇİFTÇİ

Galatasaray, sol bek mevki için Gençlerbirliği’nden Uğur Çiftçi’yi kadrosuna katmak istiyor. Terim’in çok beğendiği isim için anlaşma çok yakın.

İŞTE DİĞER TRANSFER DEDİKODULARI

Ara transferin sessiz kulüplerinden Galatasaray, yarın seçimli kongrede kopacak fırtınayı bekliyor. Başkan Dursun Özbek, seçimi kazanması halinde transfer için tekrar düğmeye basacak. Hedefteki isimler ise aynı: Cengiz Ünder ve Kaan Ayhan… (Fanatik)

Cenk Tosun'un yerine yeni bir forvet arayan Kara Kartal, Başkan Fikret Orman önderliğinde İngiltere'de kamp kurdu. Öncelikli hedefler ise West Ham United'dan Sakho, Leicester City'den de Slimani olacak. (Fanatik)

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Hamit Altıntop transferi hakkında konuştu. Bulut, “Hamit ile yüz yüze görüştüm. Malatya'ya gelmeye sıcak bakıyor. Ancak eşiyle de konuşmak için 1-2 gün süre istedi. Şuan bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (beinsports)

Konya’da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, transferde müjdeyi verdi. Şifo Mehmet, ısrarla kadrosunda görmek istediği Beşiktaş’tan Orkan Çınar için, “Orkan’la ilgileniyoruz, bugün yarın belli olur. Onun haricinde bir de orta saha bakıyoruz. Orkan’ın katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ümit ederim ki anlaşma olur” bilgisini verdi… (Fotomaç)