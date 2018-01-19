17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan iyi haber geldi

Yaklaşık 8 gündür komada olan Göztepe U17 takımının 17 yaşındaki kalecisi Yusuf Aklan'dan iyi haber geldi.

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

TFF Elit U17 Gelişim Ligi’nin 18.haftasında oynanan Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde üşüten ve daha sonra havale geçirerek komaya giren 17 yaşındaki Yusuf Aklan’dan 8 gün sonra müjdeli haber geldi.

11 Ocak Perşembe gecesi ateşlenerek apar topar yoğun bakıma alınan ve komada bulunan genç kaleci dün gece uyandı. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Göztepeli oyuncunun kendine gelmesi ailesi ve takım arkadaşlarını da sevince boğdu.

17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda! Göztepe'nin altyapı oyuncularından 17 yaşındaki Yusuf Aklan geçirdiği havale nedeniyle yoğun bakıma alındı, 4 gündür tedavisi devam eden genç futbolcunun hayati tehlikesi sürüyor. İlgili Haberi Oku

Oyuncunun sağlık durumu hakkında SKOR’a açıklama yapan baba Ramazan Aklan şunları söyledi: ”Yusuf 1 haftalık yoğun tedaviye nihayet cevap verdi ve dün gece kendine geldi. Gözlerini açtığı haberini alınca sevince boğulduk. Kendisi hala yoğun bakımda ve doktorlar durumunun iyiye gittiğini söyledi. Şimdilik yanına ben ve abisi girebildik. Bizi görünce su istedi. Bilinci açıktı. İnşallah daha iyi olacak”