10 yıl sonra Carrusca ile takım arkadaşı oldu!

Galatasaray'da sürpriz bir buluşma takım arkadaşlığına giden yolu açtı. Sarı Kırmızılı takımda 2006-2008 yıllarında forma giyen Marcelo Carrusca ile taraftar olarak 9 yaşında fotoğraf çektiren Yaren Sözer (20) şimdi ise Melbourne City'de Arjantinli oyuncu Carrusca (35) ile takım arkadaşı oldu.

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