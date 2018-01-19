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10 yıl sonra Carrusca ile takım arkadaşı oldu!

Galatasaray'da sürpriz bir buluşma takım arkadaşlığına giden yolu açtı. Sarı Kırmızılı takımda 2006-2008 yıllarında forma giyen Marcelo Carrusca ile taraftar olarak 9 yaşında fotoğraf çektiren Yaren Sözer (20) şimdi ise Melbourne City'de Arjantinli oyuncu Carrusca (35) ile takım arkadaşı oldu.
14:1319 Ocak 2018
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10 yıl sonra Carrusca ile takım arkadaşı oldu!

Galatasaray ile yolları kesişen iki ayrı isim, futbolun güzellikleri ile yeniden bir araya geldiler.

Sarı Kırmızılı takımda 2006-2008 yıllarında forma giyen Marcelo Carrusca ile bir idman çıkışı beraber fotoğraf çektiren Yaren Sözer, Arjantinli’nin takım arkadaşı…

Olayın detayları Yaren Sözer’in kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ortaya çıktı.

Carrusca ile birlikte çekilmiş eski ve yeni fotoğraflarını paylaşan genç file bekçisi, “Marcelo Galatasaray’da oynarken çekilmiştik. Şimdi ise takım arkadaşıyız.” ifadelerini kullandı.

19 Ocak 2018 Uğur Çiftçi adını duyan Galatasaray taraftarı çıldırdı Sol bek arayışları süren Galatasaray'da Gençlerbirliği forması giyen Uğur Çiftçi ismi gündeme geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu transfer iddiasına bile büyük tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

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