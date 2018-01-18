Ziraat Türkiye Kupası | Bucaspor 0-3 Galatasaray | Aslan zorlanmadan çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, 3-0'ın rövanşında Bucaspor'u deplasmanda da aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 3-0’lık galibiyetin rövanşında İzmir’de Bucaspor’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçta olduğu gibi deplasmanda da 3-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça; Eray, Mariano, Maicon, Koray, Latovlevici, Selçuk, Donk, Belhanda, Yasin, Feghouli ve Gomis’le çıkan Galatasaray, 33’te Gomis ve 44’te Yasin Öztekin’in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 53’te Feghouli’nin golüyle skoru tayin eden Aslan, baştan sona üstün oynarken rakibine pozisyon vermedi.

Galatasaray ile Bucaspor 8 yıl sonra İzmir’de karşılaştı. En son 2010-2011 sezonunda Atatürk Stadı’nda Süper Lig mücadelesinde kozlarını paylaşan iki ekibin maçında Galatasaray, sarı-lacivertlileri 1-0 yenmişti. Her iki takım taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Galatasaraylı futbolseverler kale arkası misafir tribün, VIP ve balkon tribününde maçı izlerken, Bucaspor’a gönül verenler kale arkaları, kapalı ve maratondan takımlarını destekledi.

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İzmir emniyeti karşılaşmada kuş uçurtmadı. Buca Tınaztepe girişinde çevre illerden otobüslerle maça gelen Galatasaraylı taraftarları durduran emniyet mensupları, üzerlerinde yanıcı, patlayıcı ve kesici alet bulunanları stat çevresine sokmadı. İki takım taraftarının da karşı karşıya gelmemesi için önlemler alan emniyet, özel araçları da teker teker aradı.

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