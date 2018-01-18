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Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor 0-2 Kayserispor | Kayseri çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
20:4318 Ocak 2018
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Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor 0-2 Kayserispor | Kayseri çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

48. dakikada El Kabir'in ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emre Güral'ın müsait pozisyonda dönerek vuruşu az farkla üstten auta çıktı. 68. dakikada Harun Alpsoy'un sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada müsait pozisyonda El Kabir'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

78. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Mendes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 80. dakikada Erkan Kaş'ın taşıdığı topla ceza yayı üzerine gelmeden meşin yuvarlakla buluşan Mendes, pasını ceza sahası içine hareketlenen Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2 18 Ocak 2018 Rıdvan Dilmen Instagram hesabını kapattı! Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabını kapattığını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazim Sangare, Celutska, Chico, Musa Nizam, Yekta Kurtuluş ( Zeki Yıldırım dk. 31), Charles, Danilo, Deniz Kadah, El Kabir (Sakıb Aytaç dk. 77), Emre Güral ( Harun Alpsoy dk. 65)

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Erkan Kaş, Kana Bıyık (Tiago Lopes dk. 46), Kucher, Şamil Cinaz, Espinoza, William (Deniz Türüç dk. 58), Mendes, Boldrin, Gyan (Silvestre Varela dk. 67)

Goller: William (dk. 30), Boldrin (dk. 80) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Musa Nizam, Danilo, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Antalyaspor), Şamil Cinaz, Espinoza (Kayserispor)

Etiketler
Antalyaspor kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
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