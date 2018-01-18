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Vapurda satranç turnuvası

Satrancı her platforma yaymak için yeni projeler üretmeye devam eden ve daha önce park ve kafe gibi birçok alanda satranç etkinlikleri düzenleyen Trabzon Satranç İl Temsilciliği, bu kez satranç severleri gemide buluşturdu.
11:3918 Ocak 2018
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Vapurda satranç turnuvası

Beşikdüzü limanında ‘Mavi Karadeniz' isimli eski şehir hatları vapurunda düzenlenen turnuvaya katılım yüksek oldu. ‘Gemide satranç' projesi ile farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ve olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Satranç İl Temsilcisi Abdülkadir Haliloğlu, yaz aylarında da yaylada satranç turnuvası yapacaklarını kaydetti. Haliloğlu, “Amacımız her yaşta insanı satrançla buluşturmak. Satrancın, analitik ve hızlı düşünceye katkıdan zekayı geliştirmesi, planlı hareket etmye kadar sayılamayacak kadar çok faydası var. Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve tüm ekibinin de desteğiyle hedeflerimize hızla yaklaşıyoruz” dedi.

İlkokullarda İlker Rıdvan Güç, ortaokullarda Enes Albayrak, lise kategorisinde ise Büşra İpek şampiyon olurken, dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

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