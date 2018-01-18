Türkiye Kupası’nda son 16 turu tamamlandı! İşte seribaşı takımlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 19 Ocak'ta çekilecek kura öncesi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor seribaşı takımlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Maçların tamamlanmasının ardından Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor, Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Akın Çorap Giresunspor, Beşiktaş, Kayserispor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki eşleşmeler, yarın saat 15:00’te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek. Statüye göre geçen sezonu üst sırada tamamlayan dört takım seribaşı oldu. Buna göre seribaşı takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor oldu.

Son 16 turunda alınan sonuçlar şu şekilde:

İKİNCİ MAÇ – (İLK MAÇ)

Bursaspor – Gençlerbirliği: 2-1 (0-1)

Trabzonspor – Atiker Konyaspor: 1-1 (0-1)

İstanbulspor – Fenerbahçe: 0-1 (0-2)

Teleset Mobilya Akhisarspor – Boluspor: 1-0 (1-2)

Medipol Başakşehir – Akın Çorap Giresunspor: 2-1 (1-3)

Osmanlıspor – Beşiktaş: 2-1 (1-4)

Antalyaspor – Kayserispor: 0-2 (1-3)

Bucaspor – Galatasaray: 0-3 (0-3) Aykut Demir tarih yazdı! Başakşehir`den çeyrek finali kaptı Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Giresunspor'u sahasında 2-1 yenmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Süper Lig'in liderini kupadan eleyen tek gol ise Aykut Demir'den geldi. İlgili Haberi Oku