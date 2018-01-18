Türkiye FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 41'inciliğe yükseldi.

FIFA’nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada, Türkiye 1 basamak yükselirken, ilk 3 sırada değişiklik olmadı. Bir önceki sıralamada 1’inci olan Almanya, 2’nci olan Brezilya ve 3’üncü olan Portekiz yerlerini korudular.

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Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

1- Almanya 1602

2- Brezilya 1483

3- Portekiz 1358

4- Arjantin 1348

5- Belçika 1325

6- İspanya 1231

7- Polonya 1209

8- İsviçre 1190

9- Fransa 1183

10- Şili 1147