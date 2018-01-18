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Trabzonspor’da Castillo sakatlandı

Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Fabian Castillo, antrenmanda sakatlık yaşadı ve çalışmayı yarıda bıraktı.
19:4818 Ocak 2018
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Trabzonspor’da Castillo sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saat 17:00´de yaptığı antrenmanla sürdüren bordo-mavililerde Fabian Castillo, oynanan çift kale maç sırasında sol dizinden sakatlık yaşadı.

Castillo’ya saha içerisinde ilk müdahale yapılırken, oyuncu daha sonra çalışmalara devam edemedi ve antrenmanı tamamlayamadı. Castillo’nun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi. 18 Ocak 2018 Son dakika... Trabzonspor`dan Filip Novak transferi için KAP`a bildirim Trabzonspor, Çek savunmacı Filip Novak'ın transferi için Midtjylland ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi İlgili Haberi Oku

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Fabian Castillo spor toto süper lig trabzonspor
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