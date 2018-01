Survivor 2018 kadrosuna Damla Can da katıldı mı? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

Survivor 2018 tanıtımları ile tarihinin duyurmuştu. Survivor All Star'da ünlüler takımı şekillenirken, gönüllüler takımında sadece Cumali Akgül açıklandı. Şimdi de daha önce 2016 yılında Survivor'da yarışmış Damla Can'ın kadroya dahil olduğu iddia edildi. Peki Damla Can gönüllüler takımına dahil oldu mu? Survivor 2018 ne zaman başlayacak?

Başlamasına az bir zaman kalan yarışma programında 11 Survivor belli oldu. Survivor 2018 kadrosu şekillenirken bugun bir ismin daha yarışmaya katılacağı iddia edildi. Uçankuş’ta yer alan habere göre Damla Can’ın da Survivor 2018’e katılacak. Tabi resmi bir kaynaktan herhangi bir açıklama olmaması bu haberler iddia niteliğinde. Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Peki Survivor All Star ne zaman başlayacak? İşte yarışmacılar…SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti.” dedi.

Survivor 2018’de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor’da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018’de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

DAMLA CAN KİMDİR?

Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışan Damla, Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor. Spor yaptığı esnada fotoğraflarını paylaşan Damla Can düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine topluyor. Damla Can; 27 yaşında 171 boyunda ve 56 kilogram ağırlığındadır.

İŞTE İLK TANITIM

Survivor 2018 heyecanı artıyor. Survivor 2018 All Star nasıl olacak? soruları da yavaş yavaş yanıt Bulmaya başladı. Beklenen açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi. Ilıcalı, bu sene Survivor 2018’de bir ALL STAR takımı bir de Gönüllüler takımı olacak.’ dedi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” isimli programına konuk olan Acun Ilıcalı, önemli açıklamalarda bulundu. 10 Şubat'ta Survivor'ın başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star kadrosundan yer alan bir ismi daha açıkladı. Acun Ilıcalı, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Turabi'nin ardından All Star'da Murat Ceylan'ın da olacağını söyledi.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

Survivor 2018’de yer alacak olan isimleri bir kısmı açıklandı. İşte isimleri kesinleşen isimler:

All Starlar: Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntemepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık

Gönüllüler: Cumali Akgül