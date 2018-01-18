Son dakika… Trabzonspor’dan Filip Novak transferi için KAP’a bildirim
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, 27 yaşındaki Çek sol bek Filip Novak’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer öte yandan oyuncuyu sağlık kontrolünden de geçirdi. Novak için yarın Trabzon’da imza törene düzenlenmesi ve ardından da Novak’ın bordo-mavili kafileyle birlikte Konya’ya gitmesi bekleniyor.
Bordo mavili ekip konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
“Profesyonel futbolcu Filip Novak‘ ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,”
BU SEZON 16 MAÇTA 3 GOL ATTI
Kariyerine Çek Cumhuriyeti’nin Zlin takımında başlayan Novak, 2011 yılında Jablonec’e transfer oldu. 2015’te Midtjylland’a transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.