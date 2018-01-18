Son dakika… Trabzonspor’dan Filip Novak transferi için KAP’a bildirim

Trabzonspor, Çek savunmacı Filip Novak'ın transferi için Midtjylland ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, 27 yaşındaki Çek sol bek Filip Novak’ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Bordo-mavililer öte yandan oyuncuyu sağlık kontrolünden de geçirdi. Novak için yarın Trabzon’da imza törene düzenlenmesi ve ardından da Novak’ın bordo-mavili kafileyle birlikte Konya’ya gitmesi bekleniyor.

Bordo mavili ekip konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Profesyonel futbolcu Filip Novak‘ ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,”

BU SEZON 16 MAÇTA 3 GOL ATTI

Kariyerine Çek Cumhuriyeti’nin Zlin takımında başlayan Novak, 2011 yılında Jablonec’e transfer oldu. 2015’te Midtjylland’a transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

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