Rıdvan Dilmen Instagram hesabını kapattı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sık sık paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabını kapattığını açıkladı.

Ünlü futbol adamı ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Instagram hesabını kapattığını duyururken, kararının sebebini ise açıklamadı.

Sosyal medyadan aldığı kararı açıklayan Dilmen, “Tüm takipçilerime, Instagram hesabımı bugüne kadar takip ettikleri için teşekkür ederim. Bugün itibariyle hesabımı kapatıyorum. Hepinize sağlıklar, sevgiler, saygılar sunarım. Rıdvan Dilmen” açıklamasını yaptı.

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