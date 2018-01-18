Neymar’a büyük şok! Şov yaptığı maçta ıslıklandı…

Paris Saint-Germain, sahasında Dijon'a gol yağdırırken, Neymar 4 gol 2 asistle maça damga vurdu. Maçta gösterdiği harika performansa rağmen Brezilyalı yıldız Neymar, penaltı atışında kulüp tarihine geçmek üzere olan Cavani'ye topu vermediği için maç sonunda taraftarın tepkisini aldı

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