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Neymar’a büyük şok! Şov yaptığı maçta ıslıklandı…

Paris Saint-Germain, sahasında Dijon'a gol yağdırırken, Neymar 4 gol 2 asistle maça damga vurdu. Maçta gösterdiği harika performansa rağmen Brezilyalı yıldız Neymar, penaltı atışında kulüp tarihine geçmek üzere olan Cavani'ye topu vermediği için maç sonunda taraftarın tepkisini aldı
07:1518 Ocak 2018
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Neymar’a büyük şok! Şov yaptığı maçta ıslıklandı…

Fransa Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon’u 8-0 yenerek açık ara liderliğini sürdürdü.

Ligin 21. hafta mücadelesinde lider PSG, orta sıralarda yer alan Dijon’u ağırladı.

PSG, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 8-0 kazandı. Maçın gollerini 4 ve 15. dakikalarda Angel Di Maria, 21. dakikada Edison Cavani, 42, 57 ve 73. dakikalar ile penaltıdan 83. dakikada Neymar, 77. dakikada Kylian Mbappe attı.

Neymar şov yaptı taraftar ıslıkladı!

Maçın yıldızı Brezilyalı oyuncu Neymar, 4 golün yanı sıra 2 golün de asistini yaptı.

Paris ekibinin Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani ise PSG formasıyla 226 maçta 156 gole ulaşarak Zlatan İbrahimoviç’in rekorunu egale etme başarısını gösterdi. 83. dakikada PSG’nin kazandığı penaltıyı Cavani’nin atmasını isteyen taraftarlar, topun başına Neymar’ın geçmesi nedeniyle Brezilyalı oyuncuyu ıslıkla protesto etti.

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Etiketler
brezilya cavani dijon fransa neymar psg rekor uruguay Zlatan Ibrahimovic
Son güncelleme: 07:16 | 18.01.2018
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