Mehmet Demirkol: Hollandalı herif geliyor 25 milyon Euro’yu indiriyor, tek kuruş vergi vermiyor!

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie'nin vergi haberlerine sert tepki göstererek, 'vatandaşın bundan hesap sorması gerekir' dedi.

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor’da yayınlanan Spor Servisi programında günün öne çıkan gazete manşetlerini değerlendirdi. van Persie’nin Hollanda’ya vereceği vergiyi Fenerbahçe’ye ödetmek istemesine tepki gösteren Demirkol çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Mehmet Demirkol’un değerlendirmelerinden satır başları…

‘HOLLANDALI 25 MİLYON EURO’YU İNDİRİYOR’

Şimdi van Persie diyor ki; ‘Bana son bir parti 2 milyon Euro vereceksiniz ya, Hollanda benden o paranın yüzde 51’ini istiyor vergi olarak, bunu siz ödeyin. Fakir bir ülke oldukları için… Siz diyor zenginsiniz, vergi yok futbolcuya nasıl olsa alışıksınız. Bizim memlekette hiç bir vatandaşın sesi çıkmıyor. Bir tane Hollandalı geliyor 25 milyonu indiriyor tek kuruş vergi vermiyor, bir utanmadan Hollanda’ya vergiyi siz ödeyin diyor. Türkiye’den bir kişinin sesi çıkmıyor, vatandaşının çıkması lazım buna sesi. Vatandaşın şunu söylemesi lazım; Ya kardeşim biz ona vergi veriyoruz, buna vergi veriyoruz, arabanın vergisi artıyor, gelir vergisi veriyorum ölücem artık, bu herif tek kuruş vermeden gidiyor. He Türk de gidiyor aynı, yabancı düşmanlığı yapmıyorum futbolcular böyle.

‘BUNUN HESABINI VATANDAŞ SORACAK’

Hollandalı geliyor alıp parayı gidiyor. Birilerinin bunu dert etmesi lazım. Sakat olduğunu bildiğiniz halde aldınız bu adamı. Bunun hesabını vatandaş soracak. Benim boğazıma kadar vergi olmuş, adam bir de Hollanda’ya vereceği vergiye bize ödetmeye çalışıyor. Yok ya!

‘GOL ATIN BİRAZ BOŞLAMAYIN’

Türkiye Kupası 1 sene daha böyle gitsin biter. Eleme oldu, gruplar kaldırıldı yine top oynanmıyor. Başakşehir-Giresunspor maçı dışında… Gol atın biraz kardeşim bu kadar boşlamayın bu kupayı.

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‘DAĞ DELMEK, EJDERHAYI ÖLDÜRMEK GİBİ’

Devre arası oyuncu alıp satmak çok zor hakikaten hele ki böyle kritik bir dönemdeysen… Beşiktaş ve Fikret Orman yönetimi ilk defa böyle kritik bir durumda. Bayern Münih karşısında tur atlamanın karşılığını anlatamayız yani, dağ delmek gibi, ejderhayı öldürmek gibi.

‘BİLEREK ELENDİLER DEMİYORUM’

Başakşehir için hedef şampiyonluk olduğu için Türkiye Kupası o yolu uzatan bir şey oluyor. Yoksa Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu. Bilerek elendiler demiyorum sonuna kadar mücadele ettiler. Bu memlekette her şey yanlış anlaşılır, açıklamak gerek.

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‘ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNERDİ’

Başakşehir, Giresunspor’a elendi sadece övgü alıyor. Fenerbahçe’nin elendiğini düşünsene… Ortalık yangın yerine dönerdi. İlk başta Abdullah Avcı’nın ‘tertemiz 17 maçımız var oh’ demesi ters tepki yapar lig için diye düşünüyorum ben.

‘BUNA HAKKINIZ YOK’

Süper Lig maçlarının bilet fiyatları ile Avrupa liglerinin bilet fiyatları arasında 1’e 4.5’luk bir kur farkı var. Bizim biletlet aslında çok daha pahalı. Euro üzerinden bakabilirsin ama sen Türkiye’de Euro kazanmıyorsunki. Bu böyleyse eğer dünkü oyunu oynayamazsınız, buna hakkınız yok. Bir süre sonra devlet de diyecek ki yeter artık bunlara para vermeyelim, okul falan yaptıralım.

‘YABANCI OYUNCULARIN PEŞİNE TERCÜMAN TAKMAYIN’

Mehmet Aurelio, Trabzonspor’a gitti 4 ay sonra Türkçe konuşuyordu. Fenerbahçe’ye gitti Portekizce konuşmaya başladı. Milli Takım’da Rüştü ile kendi aralarında İngilizce konuşuyorlardı. Vergi ödeme, Türkçe öğrenme, yorul eee! Yabancı oyuncuların peşine tercüman takmayacaksın! Öğrensinler.