Karabükspor, Marius Alexe ile sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, eski futbolcusu Marius Alexe'yi yeniden kadrosuna kattı
Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Marius Silviu Alexe'yi transfer ederek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor, sezon başında Güney Kıbrıs'ın Aris Limassol kulübüne kiralık olarak giden 27 yaşındaki Rumen forvet Marius Silviu Alexe ile yeniden anlaştı.
Alexe, Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda Kulüp Başkanı Ziya Ünsal’ın katılımıyla 1.5 yıllık yeni resmi sözleşme imzaladı.