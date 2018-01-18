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Karabükspor, Marius Alexe ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, eski futbolcusu Marius Alexe'yi yeniden kadrosuna kattı
17:3318 Ocak 2018
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Karabükspor, Marius Alexe ile sözleşme yeniledi

Kardemir Karabükspor, eski oyuncusu Marius Silviu Alexe'yi transfer ederek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor, sezon başında Güney Kıbrıs'ın Aris Limassol kulübüne kiralık olarak giden 27 yaşındaki Rumen forvet Marius Silviu Alexe ile yeniden anlaştı.

Alexe, Metin Türker Tesisleri toplantı salonunda Kulüp Başkanı Ziya Ünsal’ın katılımıyla 1.5 yıllık yeni resmi sözleşme imzaladı.

18 Ocak 2018 Samet Aybaba: Robinho ile görüşüyoruz Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Robinho ve Tunay Torun ile transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. İlgili Haberi Oku

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