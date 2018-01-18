Kadınlar Euroleague | Wisla Can Pack 74-82 Yakın Doğu Üniversitesi
Kadınlar Euroleague B Grubu'nda 12. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Polonya ekibi Wisla Can Pack Krakow'u 82-74 mağlup etti. Yakın Doğu, grubunda 10 galibiyetle liderliğini sürdürüyor.
Salon: Krakow
Hakemler: Aliaksandry Syrytsa, Andris Aunkrogers, Gytis Vilius
Wisla Can Pack Krakow: Cheyenne Parker 18, Leonor Rodriguez 14, Magdalena Zietara 9, Tamara Radocaj 5, Giedre Labuckiene, Farhiya Abdi 4, Sonja Greinacher 10, Klaudia Niedzwiedzka 5, Maurita Reid 9
Yakın Doğu Üniversitesi: Jantel Lavender 23, Courtney Vandersloot 4, Kayla McBride 23, Sandrine Gruda 17, Elin Eldebrink 7, Olcay Çakır Turgut 4, Cansu Köksal 2, Hollingsworth 2
1. Periyot: 15-31 (Yakın Doğu Üniversitesi)
Devre: 33-48 (Yakın Doğu Üniversitesi)
3. Periyot: 47-66 (Yakın Doğu Üniversitesi)