Junior Tavares’ten Galatasaray ve transfer açıklaması
Savunmanın soluna bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren ve seçimin ardından harekete geçecek olan Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı Junior Tavares’ten sarı-kırmızılılar hakkında bir açıklama geldi.
Ülkesinde basına transferiyle ilgili konuşan 21 yaşındaki sol bek, Galatasaray ihtimalinin sorulması üzerine, “Şu an Sao Paulo’nun oyuncusuyum. Bazı teklifler oldu ama daha önce söylediğim gibi sözleşmem devam ediyor” dedi.
Transferin yalnızca kendisine bağlı bir süreç olmadığını belirten Tavares bu sezon Sao Paulo formasıyla 23 maça çıktı ve 3 asiste imza attı. Galatasaray ve Sao Paulo’nun oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Terim’in, Taffarel ile birlikte onay verdiği ismin transferinde nihai karar seçimden sonra verilecek.