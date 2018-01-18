Junior Tavares’ten Galatasaray ve transfer açıklaması

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Sao Paulo'nun 21 yaşındaki sol beki Junior Tavares, açıklamalarda bulundu. Tavares, "Şu an Sao Paulo'nun oyuncusuyum. Bazı teklifler oldu ama daha önce söylediğim gibi sözleşmem devam ediyor" dedi.

Savunmanın soluna bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren ve seçimin ardından harekete geçecek olan Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı Junior Tavares’ten sarı-kırmızılılar hakkında bir açıklama geldi.

Ülkesinde basına transferiyle ilgili konuşan 21 yaşındaki sol bek, Galatasaray ihtimalinin sorulması üzerine, “Şu an Sao Paulo’nun oyuncusuyum. Bazı teklifler oldu ama daha önce söylediğim gibi sözleşmem devam ediyor” dedi.

Transferin yalnızca kendisine bağlı bir süreç olmadığını belirten Tavares bu sezon Sao Paulo formasıyla 23 maça çıktı ve 3 asiste imza attı. Galatasaray ve Sao Paulo’nun oyuncu için 2.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaşmak üzere olduğu iddia ediliyor. Terim’in, Taffarel ile birlikte onay verdiği ismin transferinde nihai karar seçimden sonra verilecek. Galatasaray`da seçim öncesi Mustafa Cengiz`den Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak bombası! Galatasaray'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek ile yarışacak olan Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın da görev alacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku