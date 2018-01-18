Jose Mourinho fena faka bastı! Öyle bir formaya imza attı ki…

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, yaşadığı otelin girişinde ilginç bir şakaya maruz kaldı. Jose Mourinho, bir süredir kavgalı olduğu Antonio Conte'nin isminin yazılı olduğu 1 numaraları formayı imzaladı.

SKOR DIŞ HABER – Chelsea Menajeri Antonio Conte ile Manchester United Menajeri Jose Mourinho arasındaki soğukluk son günlerde tavan yaptı. İlk olarak Mourinho’nun, Conte’yi gol sevinçlerini abarttığı şeklinde itham ederek yaktığı kıvılcım, Conte’nin Portekizli çalıştırıcı hakkında bunak ve küçük adam olarak nitelendirmesiyle büyüdü. Mourinho’nun Conte’ye palyaço demesi ile birlikte aradaki gerilim iyice tırmandı.

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Bunu fırsat bilen İtalyanlar, Jose Mourinho’ya yaşadığı otelin girişinde oldukça komik bir şaka yaptı. İtalya televizyonunda çalışan iki gazeteci, Mourinho’yu otelin girişinde sıkıştırdı. Mourinho’yu soru yağmuruna tutan gazetecilere yanıt veren Mourinho’nun yüzü, kendisine yöneltilen bir istek nedeniyle biraz asıldı. Gazeteciler, ellerinde tuttukları ve arkasında Antonio Conte yazan 1 numaralı formayı imzalaması için ısrar ettikleri Mourinho, bir anlık şaşkınlığı üzerinden atarak bu ricayı kırmadı. Yapılanın bir şaka olduğunu anlamasının ardından yüzü yeniden gülen Mourinho, daha sonra oteline girdi.

Antonio Conte ile bir süredir söz dalaşını sürdüren Jose Mourinho, ‘Bu sefer değiştim’ diyerek tartışmayı bitirmeye çalışmıştı. İşte Mourinho ile Conte arasında geçen söz düellosunun tamamı:

Mourinho: Saha kenarında bir palyaço gibi davranmıyorum diye, tutkumu kaybetmiş mi oluyorum? Takım için en iyisi neyse onu yaparım.

Conte: Sanırım Mourinho’da bunama var. Ne yaptığını bazen unutuyor.

Conte: Mourinho küçük ve zayıf bir adam… Benim hakkımda söylediğini unutmayacağım. Bu kulüpler arasından çok onunla benim aramda bir problem… Onu soyunma odasında bekleyeceğim.

Conte: Mourinho ile ilgili söylediğim sözlerden pişmanlık duymuyorum. Yaptıklarından pişman olacak bir adam gibi mi görünüyorum? O ciddi sözler söyledi. Bunu unutmam mümkün değil.

Mourinho: Bir insana sataşınca size ya karşılık verir ya da saygısızlık yapar. Bana ilk kez sataştığında onu yaralayacak noktalara değindim. Sonra bir kez daha bana sataştı… Artık değiştim. İki kez üst üste saygısızlık olunca bu hikayenin sonu anlamına gelir.