İsmail Köybaşı’nın hayali Can Bartu gibi basketbol oynamak

Fenerbahçe forması giyen sol bek oyuncusu İsmail Köybaşı en büyük hayalini açıkladı. 28 yaşındaki futbolcu, "En büyük dileğim basketbol ve futbolu aynı anda oynamak" dedi.

Futbolun yanı sıra basketbolu da çok seven İsmail Köybaşı’nın en büyük hayali bir gün Fenerbahçe’nin efsanesi Can Bartu gibi hem futbol hem basketbol maçına çıkmak.

Tecrübeli futbolcu, bu hayalini “En büyük dileğim basketbol ve futbolu aynı anda oynamak. Geçmiş dönemde Fenerbahçe'de Can Bartu çok güzel bir şekilde yapmış. Benim de içimdeki hedefimdi” sözleriyle açıkladı.

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“OBRADOVİC İLE TANIŞTIM”

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile tanışma fırsatı bulduğunu ve kendisinden çok etkilendiğini kaydeden İsmail Köybaşı, “Basketbolu çok seviyorum. Obradovic ile tanışma fırsatı da buldum. Kendisini çok seviyorum. Anı yaşayan örnek bir hoca. Kendisine iletemedim ama en büyük arzum böyle bir fırsatım olursa neden olmasın çok isterim” dedi.

“BATERİ İLE İLGİLİ HEDEFLERİM VAR”

Bateri ve piyano çaldığını dile getiren İsmail , “Bateri ile ayrı bir ilgim var. Hep içimde olan bir şeydi yeni yeni başladım. Bateri çalmak çok zor bir şey. İki el ve iki ayağı hepsini yönlendirebilmek kolay değil. Ama istediğim bir şey olduğum için keyifle yapıyorum. Bateri ile ilgili hedeflerim var. Eşimden de piyano öğreniyorum” diye konuştu.

İsmail, boş zamanlarımda tiyatro ve sinema izlemeye gittiğini de sözlerine ekledi.