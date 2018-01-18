Giresunspor taraftarından Arda Turan’a ilginç gönderme!

Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Giresunspor taraftarının Arda Turan için hazırladıkları pankart maçın önüne geçti...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor’u konuk eden Medipol Başakşehir’de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.

Son 16 Turu’nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Alınan bu sürpriz skorun ardından Başakşehir’in elenmesi kadar sosyal medyada bir olay daha konuşuldu. Devre arasında Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’a Giresunspor taraftarının hazırladığı pankart neredeyse tur sevincinin önüne geçti.

Giresunspor taraftarı Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan'a hazırladığı pankartta: “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” yazdı.

İşte o pankart…

Abdullah Avcı: `Yarından itibaren lige odaklanmalıyız` Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Giresunspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, kupayı unutarak lige odaklanmaları gerektiğini belirtti. İlgili Haberi Oku