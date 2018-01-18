Galatasaray’da transfer seçimden sonraya kaldı

Sol bek başta olmak üzere takımda bazı bölgelere takviye yapması beklenen Galatasaray'da transferler seçim sonrasına kaldı.

İkinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor’a konuk olacak. İlk maçı evinde 3-0 ile geçen sarı kırmızılılar yeni yıla moralli başlamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in Bucaspor karşılaşmasında form tutmaları için ilk yarıda daha az forma şansı bulan isimlere görev vermesi bekleniyor.

Terim’in Antalya kampında oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsünden son derece memnun olduğu öğrenildi. Tecrübeli teknik adam kadroda bulunan ancak Tudor döneminde değerlendirilmeyen bir çok oyuncudan yeni transfer gibi faydalanmak istiyor. Terim sol bekteki sorunu gidermek için Hakan Balta’yı hazırlıyor, tecrübeli oyuncu da takımla yapılan çalışmalar dışında ekstra antrenmanlar yapıyor.

Mehmet Demirkol: Biz vergiden ölüyoruz, o 25 milyonu indiriyor Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie'nin vergi haberlerine sert tepki göstererek, 'vatandaşın bundan hesap sorması gerekir' dedi. İlgili Haberi Oku

20 OCAK TARİHİ BEKLENİYOR

Sol bek başta olmak üzere takımda bazı bölgelere takviye yapılması gündemde. Bu konudaki hamleler için 20 Ocak’ta yapılacak seçimli genel kurul bekleniyor. Transfer konusundaki somut adımlar yeni başkanın belirlenmesinin ardından gerçekleşecek.

Sol bekte Kwadwo Asamoah ismi hala ilk sırada bulunurken bu transferde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alternatif isimler üzerindeki çalışmalar da sürüyor.