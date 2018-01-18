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Galatasaray’da seçim öncesi Mustafa Cengiz’den Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak bombası!

Galatasaray'da 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Dursun Özbek ile yarışacak olan Mustafa Cengiz, Sportif AŞ yönetiminde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın da görev alacağını açıkladı.
17:5718 Ocak 2018
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Galatasaray’da seçim öncesi Mustafa Cengiz’den Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak bombası!

Galatasaray’da 20 Ocak’ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da Dursun Özbek’in rakibi Mustafa Cengiz’den adeta son dakika sürprizi geldi. Cengiz, Habertürk’te katıldığı bir programda Sportif AŞ yönetiminde taraftarın geniş çapta desteklediği isimlerden Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak’ın yer alacağını ifade etti.

Cengiz, “Sportif A.Ş’ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz. Onlarla görüşme halindeyiz ve inşallah onlar bizim Sportif AŞ’mizde olacaklar” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan Burak Elmas, “Sayın Mustafa Cengiz’e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız” dedi.

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Etiketler
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