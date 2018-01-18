Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray transferde atağa kalktı! Hedef Uğur Çiftçi

Galatasaray, sol bek mevki için Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak istiyor. Terim'in çok beğendiği isim için anlaşma çok yakın.
15:5618 Ocak 2018
0
Galatasaray transferde atağa kalktı! Hedef Uğur Çiftçi

İki kulüp yetkilileri, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu için masaya oturdu. Galatasaray, Uğur’u 500 bin euro karşılığında renklerine bağlamak amacında.

Devre arasında transfere büyük bütçeler ayırmayı düşünmeyen sarı kırmızılı yönetim, Uğur’u kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Gençlerbirliği’nin kaptanının da transfere sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı kulübe gelmek istediği ifade edildi.

18 Ocak 2018 Başakşehir`den bir transfer haberi daha! Riad Bajic ile anlaşmaya varıldı Ara transferde yılın bombasını Arda Turan transferiyle patlatan Başakşehir, golcü oyuncu Riad Bajic'i de sezon sonuna kadar kiraladı. İlgili Haberi Oku

Bu sezon 15 lig, 4 kupa olmak üzere 19 maça çıkan Uğur Çiftçi 1 gol 1 asist ile oynadı. Gençlerbirliği altyapısındanyetişen uğur, 2010-2011 sezonundan beri Süper Lig’de forma giyiyor.

NTVSpor

Etiketler
galatasaray uğur çiftçi
Son güncelleme: 16:09 | 18.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER