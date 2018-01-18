Fatih Terim: ‘Performansı yukarı çekmeliyiz’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Takım performansını ve bireysel performansı yukarı çekmeliyiz. Ondan sonra hedefimize daha rahat ulaşabiliriz. Çünkü lig, kupa maçlarına benzemeyecek” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Bucaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, İzmir'deki rövanş maçında da rakibini aynı skorla mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu turun favorisinin Galatasaray olduğunu ifade ederek, “Oyuncularımı kutluyorum. Bucaspor da elinden geldiği kadar mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Bizim için hem soğuğa hem de lige hazırlık adına ciddi bir prova oldu. Değişik varyasyonlarda takımımızı gördük. Eksilerimiz var, umarım lige yansımaz. Ama bunları zamanla kapatacağız. Yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum” dedi.

Oyuncularını tanımak adına onlarla daha fazla zaman geçirdiğini anlatan Terim, “Beraber oynama kültürünü muhakkak arttırmalıyız. Bu bizim için çok önemli. Takım performansını ve bireysel performansı yukarı çekmeliyiz. Ondan sonra hedefimize daha rahat ulaşabiliriz. Çünkü lig, kupa maçlarına benzemeyecek. Çok çetin geçecek bir lig olacak. Her maç çok zor geçecek. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bir takım alışkanlıkların umarım çok çabuk önüne geçeriz. Oyuncularımın da bu inançta olduklarını düşüyorum” şeklinde konuştu. Ziraat Türkiye Kupası | Bucaspor 0-3 Galatasaray | Aslan zorlanmadan çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray, 3-0'ın rövanşında Bucaspor'u deplasmanda da aynı skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku