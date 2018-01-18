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Ertuğrul Sağlam Tractor Sazi ile anlaşmaya vardı

Bursaspor ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam, İran ekibi Tractor Sazi ile prensip anlaşmasına vardı.
10:5018 Ocak 2018
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Ertuğrul Sağlam Tractor Sazi ile anlaşmaya vardı

ÜMİT GENÇ / SKOR ÖZEL

Türkiye’de son olarak Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, İran Ligi ekiplerinden Tractor Sazi ile anlaşmaya vardı.

Dün İstanbul’da Tractor Sazi yöneticileri ile bir araya gelen Sağlam, İran ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.  Ertuğrul Sağlam’ın bu akşam İran’a gideceği ve burada yapılacak son görüşmenin ardından sezon sonuna kadar resmi imzayı atacağı öğrenildi. Süper Lig’de Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, İran’a geçmişte birlikte çalıştığı teknik ekibini de götürecek. 

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Daha önce Mustafa Denizli ile görüşen ve anlaşma sağlayamayan Tractor Sazi, İran Ligi’nde 11. sırada bulunuyor. 

Ertuğrul Sağlam, SKOR’a yaptığı açıklamada anlaşmayı doğrulayarak, ”Benimle 1 ay önce de görüşmüşlerdi ancak o zaman bir sonuç alamamıştık. Dün yeniden İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdik ve sezon sonuna kadar yani 3.5 aylık bir anlaşmaya vardık. Bu akşam ekibimle birlikte İran’a gideceğiz. Prensip olarak anlaştık, bir aksilik olmazsa imzayı atacağız” ifadelerini kullandı.

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Etiketler
anlaşma ertuğrul sağlam iran Tractor Sazi
Son güncelleme: 11:02 | 18.01.2018
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