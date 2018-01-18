CANLI İZLE: Bucaspor Galatasaray maçını hangi kanal canlı yayınlayacak? Bucaspor Galatasaray maç skoru kaç kaç?

Bucaspor Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki, Bucaspor Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Bucaspor Galatasaray maçı hakkında merak edilenler...

Bucaspor Galatasaray maçını hangi kanal canlı yayınlayacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor. Bucaspor Galatasaray maçı A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçından Bucaspor'a konuk olacak. Bu akşam oynanacak kupa mücadelesinde ilk maçta 3 farklı yenilgi alan İzmir ekibinin tur atlaması zor görünüyor. Bucaspor maçına Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in genç bir kadro ile çıkması bekleniyor. İşte Bucaspor Galatasaray hakkında merak edilenler…

A SPOR BUCASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE!

Bucaspor Galatasaray maçı saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Bucaspor- Galatasaray maç skoru maç başladıktan sonra haberimizde yer alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan ilk karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, 3-0’lık skorla galip ayrıldı. 8 Ocak’tan itibaren ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te yapan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda Viitorul’u 2-0, Tuzlaspor’u da 5-0 mağlup etti.

İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi. Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası’nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi.

BUCASPOR-GALATASARAY MAÇ SONUÇLARI

İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Galatasaray bu maç öncesinde de mutlak favori konumunda. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçı da Galatasaray kazandı. Bu maçlarda Bucaspor 1 gol atarken, Galatasaray 7 golle karşılık verdi. İşte Galatasaray ile Bucaspor arasında geçmişte oynanan maçlar.

28/10/09 TÜK Galatasaray 2 – 1 Bucaspor (2 – 0)18/09/10 TSL Bucaspor 0 – 1 Galatasaray (0 – 0)19/02/11 TSL Galatasaray 1 – 0 Bucaspor (0 – 0)26/12/17 TÜK Galatasaray 3 – 0 Bucaspor (3 – 0)