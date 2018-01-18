Bucaspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? GS kupa maçı ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bucaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray ilk kupa maçında Bucaspor'u 3-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar ilk maçın avantajı ile maça yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Peki Bucaspor Galatasaray kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası maçı hakkında detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçından Bucaspor’a konuk olacak. Bu akşam oynanacak kupa mücadelesinde ilk maçta 3 farklı yenilgi alan İzmir ekibinin tur atlaması zor görünüyor. Bucaspor maçına Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in genç bir kadro ile çıkması bekleniyor. Bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı yayın saati ve yayınlayacak kanal belli oldu. Peki Bucaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bucaspor Galatasaray maçı saat 20.30’da Yeni Buca Stadı’nda oynanacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmadan sarı-kırmızılılar, 3-0'lık skorla galip ayrıldı. 8 Ocak'tan itibaren ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yapan Galatasaray, burada iki hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda Viitorul'u 2-0, Tuzlaspor'u da 5-0 mağlup etti.

5. GALATASARAY BUCASPOR RANDEVUSU

İki takım daha önce Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray, rakibini 4 kez mağlup etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 7 kez fileleri havalandırırken, Buca ise 1 gol atabildi.

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sinan Gümüş, Türkiye Kupası'nda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Gümüş, oynadığı 3 karşılaşmada rakip filelere 4 gol gönderdi.

BİLET FİYATLARI

Öte yandan 18 Ocak Perşembe günü Yeni Buca Stadı’nda oynanacak Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Bilet fiyatları loca 250 TL, VIP tribünü 200 TL, balkon 150 TL, kapalı 100 TL, misafir tribün 90 TL ve kale arkaları da 75 TL olarak satışa çıktı.