Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Beşiktaş’ta Domagoj Vida için lisans krizi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta yabancı kontenjanı dolu olduğu için Vida'nın lisansı henüz çıkarılamadı.
11:3018 Ocak 2018
0
Beşiktaş’ta Domagoj Vida için lisans krizi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta, yeni transfer Domagoj Vida’nın lisansının çıkartılmaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

Denys Boyko’nun Club Brugge’e transferinin iptal olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açamayan siyah beyazlılar, tecrübeli savunmacıyı kupadaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alamadı.

18 Ocak 2018 Cenk Tosun`dan Walcott yorumu Everton'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Theo Walcott transferini yorumlayan Cenk Tosun, daha da güçlendiklerini söyledi. İlgili Haberi Oku

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Denys Boyko ve Araz Özbiliz’e takım arayan siyah beyazlılar, hafta sonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.

TFF’ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:

1-ADRIANO CORREIA CLARO

2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ

3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)

4-ARAS ÖZBİLİZ

5-ATIBA HUTCHINSON

6-DENYS BOYKO

7-DUSKO TOSIC

8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ

9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO

10-JEREMAIN MARCIANO LENS

11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA

12-MATEJ MITROVIC

13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO

14-RYAN GUNO BABEL

Etiketler
beşiktaş Domagoj Vida şenol güneş
Son güncelleme: 11:44 | 18.01.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER