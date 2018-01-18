Beşiktaş’ta Domagoj Vida için lisans krizi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta, yeni transfer Domagoj Vida’nın lisansının çıkartılmaması teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.
Denys Boyko’nun Club Brugge’e transferinin iptal olması nedeniyle yabancı kontenjanında yer açamayan siyah beyazlılar, tecrübeli savunmacıyı kupadaki Osmanlıspor maçının kadrosuna alamadı.
Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, Denys Boyko ve Araz Özbiliz’e takım arayan siyah beyazlılar, hafta sonundaki lig maçına kadar lisans sorununu çözmeye çalışacak.
TFF’ye göre siyah-beyazlıların kadrosundaki 14 yabancı futbolcu listesi şöyle:
1-ADRIANO CORREIA CLARO
2-ALVARO NEGREDO SANCHEZ
3-ANDERSON SOUZA CONCEIÇAO (TALISCA)
4-ARAS ÖZBİLİZ
5-ATIBA HUTCHINSON
6-DENYS BOYKO
7-DUSKO TOSIC
8-FABRICIO MARTIN AGOSTO RAMIREZ
9-GARY ALEXIS MEDEL SOTO
10-JEREMAIN MARCIANO LENS
11-KEPLER LAVERAN DE LIMA FERREIRA
12-MATEJ MITROVIC
13-RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO
14-RYAN GUNO BABEL