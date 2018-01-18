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Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! Türkiye’de ilk yaşanacak

Şampiyonar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için sürpriz bir hazırlık var. İstanbul'da oynanacak rövanş maçının Kadınlar Günü etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle maçı Türkiye'nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan'ın anlatması planlanıyor.
12:0218 Ocak 2018
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Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! Türkiye’de ilk yaşanacak

ALİCAN ÖZCAN – SKOR ÖZEL / Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Beşiktaş-Bayern Münih maçında bir ilk yaşanabilir.  Siyah beyazlıların Vodafone Park’taki zorlu mücadelesini Türkiye’nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan’ın anlatabileceği öğrenildi.

İki ekip arasındaki ilk maç 20 Şubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da yapılacak. Rövanş maçı ise 14 Mart’ta İstanbul’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.

Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesi nedeniyle TRT’nin kadın spikeri Semahat Özdoğan tarafından anlatılması planlanıyor.

Özdoğan’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım da, hazırlıkların şimdiden başladığı yorumlarına neden oldu.

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Etiketler
bayern münih beşiktaş Semahat Özdoğan
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