Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! Türkiye’de ilk yaşanacak

Şampiyonar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için sürpriz bir hazırlık var. İstanbul'da oynanacak rövanş maçının Kadınlar Günü etkinliklerine denk gelmesi nedeniyle maçı Türkiye'nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan'ın anlatması planlanıyor.

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