Beşiktaş-Bayern Münih maçı için tarihi hazırlık! Türkiye’de ilk yaşanacak
ALİCAN ÖZCAN – SKOR ÖZEL / Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Beşiktaş-Bayern Münih maçında bir ilk yaşanabilir. Siyah beyazlıların Vodafone Park’taki zorlu mücadelesini Türkiye’nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan’ın anlatabileceği öğrenildi.
İki ekip arasındaki ilk maç 20 Şubat’ta Almanya’da Allianz Arena’da yapılacak. Rövanş maçı ise 14 Mart’ta İstanbul’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.
Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesi nedeniyle TRT’nin kadın spikeri Semahat Özdoğan tarafından anlatılması planlanıyor.
Özdoğan’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı bu paylaşım da, hazırlıkların şimdiden başladığı yorumlarına neden oldu.
Beşiktaş'ın tüm maçlarını tekrar izliyorum :) pic.twitter.com/GmToXq9zeM
— semahat özdoğan (@semahatozdogan) January 17, 2018