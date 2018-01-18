Başakşehir’den bir transfer haberi daha! Riad Bajic ile anlaşmaya varıldı

Ara transferde yılın bombasını Arda Turan transferiyle patlatan Başakşehir, golcü oyuncu Riad Bajic'i de sezon sonuna kadar kiraladı.

Devreyi lider bitiren, sezon sonunda da şampiyonluğu hedefleyen Başakşehir, Arda transferinin ardından Riad Bajic’i de kadrosuna kattı. BeinSports’un geçtiği son dakika haberine göre Başakşehir, Bosna Hersekli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

17 gollük performans sergilediği Konya'dan Udinese'ye 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, İtalya'da bu sezon sadece 7 maçta forma giydi.

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