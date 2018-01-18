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Aykut Demir tarih yazdı! Başakşehir’den çeyrek finali kaptı

Başakşehir, deplasmanda 3-1 yenildiği Giresunspor'u sahasında 2-1 yenmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Süper Lig'in liderini kupadan eleyen tek gol ise maçtan önce dua eden Aykut Demir'den geldi.
09:4618 Ocak 2018
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Aykut Demir tarih yazdı! Başakşehir’den çeyrek finali kaptı

TFF 1.Lig ekiplerinden Akıp Çorap Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçta evinde 3-1 mağlup ettiğe Başakşehir’e rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen taraf oldu. 51 yıllık tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Giresunspor’un tek golü uzun süredir uzattığı sakalları ve imajıyla gündem yaratan Aykut Demir attığı tek golle çeyrek final biletini aldı.

25.dakikada kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlara yollayan ve Başakşehir’in direncini kıran Aykut Demir, takımının tarihi başarısına imza atmış oldu. Maçtan sonra sosyal medyanın da gündemine oturan Aykut, çeyrek final biletini kazanmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Futbola Hollanda’nın NAC Breda takımında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye‘de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Osmanlıspor formaları giydi. Deneyimli savunma oyuncusu 1 kez de Türkiye Milli Takım formasını giydi.

18 Ocak 2018 Giresunspor taraftarından Arda Turan`a ilginç gönderme! Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Giresunspor taraftarının Arda Turan için hazırladıkları pankart maçın önüne geçti... İlgili Haberi Oku

İşte Giresunspor’a çeyrek finali getiren Aykut Demir için sosyal medyada yazılanlar…

Etiketler
Aykut Demir Başakşehir giresunspor
Son güncelleme: 10:03 | 18.01.2018
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