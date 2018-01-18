Arda Turan’ın ilk paylaşımı Emre Belözoğlu…

Atletico Madrid ve Barcelona kariyerinin ardından yeniden Türkiye&#8217;ye dönen Arda Turan, ilk paylaşımını Emre Belözoğlu ile ilgili yaptı.. Instagram hesabının hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Arda, &#8220;Bireysel koçum&#8221; mesajını gönderdi.. . \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t18 Ocak 2018\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tGiresunspor taraftarından Arda Turan`a ilginç gönderme!\r. \t\t\t\tSon 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Giresunspor taraftarının Arda Turan için hazırladıkları pankart maçın önüne geçti...\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .