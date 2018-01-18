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Arda Turan’ın ilk paylaşımı Emre Belözoğlu…

Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, yeni takımına imza attıktan sonra sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.
09:0418 Ocak 2018
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Arda Turan’ın ilk paylaşımı Emre Belözoğlu…

Atletico Madrid ve Barcelona kariyerinin ardından yeniden Türkiye’ye dönen Arda Turan, ilk paylaşımını Emre Belözoğlu ile ilgili yaptı.

Instagram hesabının hikaye kısmından bir fotoğraf paylaşan Arda, “Bireysel koçum” mesajını gönderdi.

18 Ocak 2018 Giresunspor taraftarından Arda Turan`a ilginç gönderme! Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf olurken Giresunspor taraftarının Arda Turan için hazırladıkları pankart maçın önüne geçti... İlgili Haberi Oku

Etiketler
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